Появилась информация о будущем экс-защитника сборной России в "Кайрате"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:53
©ФК "Кайрат"

Агент Арсен Минасов, который представляет интересы защитника "Кайрата" Виктора Васина, в интервью Metaratings.ru рассказал, возможно ли возвращение футболиста в Россию по ходу летнего трансферного окна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он с начала 2022 года выступает за алматинский клуб.

"Возможно. Все зависит от предложения", – заявил Минасов.

Ранее Васин выступал за несколько клубов в России, включая ЦСКА, "Уфу", "Мордовию" и другие. За время своей карьеры в российском чемпионате он провел 143 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также Васин защищал цвета сборной России.

В феврале 2022 года Васин перешел в "Кайрат". Его текущее соглашение с казахстанским клубом действует до конца 2023 года. В некоторых СМИ появились слухи о возможном возвращении Васина в ЦСКА.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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