Посещаемость игр КПЛ растёт и бьёт рекорды: почему это происходит и кто в лидерах?

Футбол в Казахстане становится популярнее, и это факт, о котором красноречиво говорит статистика посещаемости матчей казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самом интересном на эту тему.

Позади пять туров, которые включили в себя 40 матчей. За это время суммарно игры премьер-лиги посетило больше 200 тысяч зрителей.





В среднем на каждый матч приходит более 5 тысяч людей

225 353 зрителя посетили 40 матчей КПЛ-2026, и это гораздо больше, чем показатель после пятого тура прошлогоднего чемпионата (144 713, это всё данные официального сайта лиги). Но и нужно помнить, что год назад команд было 14, а не 16, следовательно и матчей в пяти турах было не 40, а 35.

Но даже если взглянуть на среднее число зрителей на матче КПЛ, то их теперь 5634 человека, в то время как год назад было 4135. Прогресс есть, и он заметен. Тут сыграли роль как громкие трансферы, ставшие крутым PR-ходом, и строительство новых арен (в данном случае - в Кызылорде), и другие активности со стороны домашних команд - концерты, розыгрыши призов и не только.

На каждый пятый матч КПЛ приходят более 10 тысяч зрителей

Восемь игр объединили более 10 тысяч болельщиков на трибунах. Самыми посещаемыми стали единственные домашние игры "Кайрата" в этом сезоне. И против "Астаны" (4:0), и против "Актобе" (1:0) свободных мест на "Центральном" не было - по 22 800 зрителей.

В топ-5 вошли три домашних матча "Ордабасы", который принимал "Атырау" (1:1), "Иртыш" (2:2) и "Кайсар" (2:0) на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте. Матчи посетило 17 700, 16 800 и 16 692 зрителя соответственно.

Затем идут матчи "Астана" - "Ордабасы" (1:1, 13 600 зрителей), "Кайсар" - "Астана" (0:0, 11 000 зрителей) и "Астана" - "Жетысу" (4:1, 10 001 зритель). Как видим, в статистику пятизначных цифр вошли Алматы, Шымкент, Астана и Кызылорда.

"Ордабасы" на первом месте, но "Астана" и "Кайрат" рядом

На матчи "Ордабасы" в среднем ходят 13 858 зрителей, это как домашние, так и выездные игры. В топ-3 по этому показателю "Астана" (13 394) и "Кайрат" (10 800). Со временем статистика ещё будет меняться, так как многие команды начнут играть на своих стадионах - тот же "Актобе", тот же "Елимай".

Наибольшее количество болельщиков на свой стадион привлекли в "Ордабасы" - 51 192 зрителя. А если изучить выездные игры, то везде популярна "Астана" - их гостевые матчи посетили 33 800 болельщиков.





"Астана Арена" в лидерах, а Туркестан тоже в топе

Самым используемым стадионом КПЛ-2026 является столичная "Астана Арена", принявшая семь игр. Тут выступают не только местные "Астана" и "Женис", но и "Елимай".

На втором месте "Туркестан Арена" в Туркестане, хотя команд из этого города в КПЛ нет (такие чудеса у нас частое явление). Эта арена приняла уже шесть игр. А "Кайсар Арена" в Кызылорде и стадион "Хан-Тенгри" в Алматы, чей газон не критикует только ленивый, приняли по пять матчей КПЛ.

Если смотреть по городам, то по семь матчей прошли в Астане и Алматы, шесть - в Туркестане, пять - в Кызылорде. И в каждом из этих городов есть "времменные арендаторы", которые пока не могут играть на своих полях. Выходит, что половина матчей КПЛ-2026 прошла в трёх городах - Астане, Алматы и Туркестане (20/40).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11 2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11 3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11 4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9 5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8 6 Астана 5 2 2 1 7-6 8 7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8 8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7 9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7 10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6 11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5 12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3 13 Женис 5 0 3 2 2-8 3 14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2 15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2 16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Есть ощущение, что статистика посещаемости только вырастит, так как многие клубы пока не играют в своих городах, где их заждались местные преданные болельщики. Возможно, растущий интерес станет причиной того, что и новые стадионы в стране будут строиться и открываться быстрее.