Поражение в дебюте, туманное настоящее и конкуренция с португальцами. Как экс-игрок "МЮ" и ЦСКА выступает в КПЛ

Громкий переход экс-звезды "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА в "Тобол" пока вылился в 54 сыгранных минуты в четырех матчах. Корреспондент Vesti.kz предполагает, когда серб обретет форму и получит место в составе.

34-летний футболист, на которого первоначально глаз положил "Кайрат", приехал в "Тобол" без игровой практики. Последний матч в составе китайского клуба "Тайчжоу Юаньда" он провел в конце ноября прошлого года.

В костанайском клубе легионер некоторое время приходил в форму и провел пару матчей на скамейке запасных. Его дебют состоялся в гостевой игре "Тобола" против "Каспия" в рамках восьмого тура. Серб вышел на поле на 81-й минуте, заменив капитана команды Азата Нургалиева. Впрочем, ничего примечательного он не сделал. "Тобол" в той встрече потерпел первое поражение в чемпионате - 1:2.

В следующем матче с "Таразом" (3:0) он вновь появился на поле, выйдя на замену на 61-й минуте вместо Тони Силвы. Правда, играл недолго - на 72-й минуте покинул поле из-за повреждения.

На протяжении трех туров серб восстанавливался и поэтому оставался вне заявки.

В матче 13-го тура против "Шахтера" (3:0) Тошич на восемь минут вышел на поле, заменив Силву.

Его самое продолжительное время нахождения на поле в чемпионате Казахстана составляет 26 минут. Столько новичок "Тобола" провел в последней игре с "Актобе". Встреча 14-го тура завершилась победой костанайцев - 2:1. Правда, и здесь экс-манкунианец не сумел отметиться результативными действиями.

Безусловно, Тошичу, как и любому футболисту без игровой практики, требуется адаптация и время для того, чтобы набрать форму. Пока кондиции серба далеки от оптимальных, да еще и повреждение сказалось. Плюс ко всему новичкам нужно привыкать к местным футбольным особенностям - таким, как поля, на которых играют казахстанские клубы. Именно на таком, которое более привычно "Каспию" в силу своего качества, Тошич и дебютировал за "Тобол".

Наступившая в чемпионате пауза, связанная с играми национальных сборных, должна быть на руку новичку "Тобола". Впереди у костанайцев немало важных матчей и для глубины состава важно иметь длинную скамейку. Пока Тошич явно уступает своим конкурентам по позиции Силве и Карлосу Фонсеке. Но бэкграунд серба внушительнее, чем у португальцев, поэтому есть все основания полагать, что Тошич наберет форму и поможет команде на оставшейся дистанции в чемпионате, а также в еврокубках и Кубке Казахстана.

Его контракт с "Тоболом" рассчитан до конца года.

После 14 туров "Тобол" занимает второе место в чемпионате, отставая от "Астаны" на три балла. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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