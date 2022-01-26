Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень

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©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:56

Казахстанский полузащитник Юрий Перцух после годичной аренды в "Актобе" вернулся в состав "Астаны". Теперь хавбек снова попробует закрепиться в стане столичных, где впервые оказался еще четыре года назад. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы Перцуха на постоянную игровую практику в команде Срджана Благоевича.

В начале 2018 года "Астана" подписала контракт сразу с двумя перспективными казахстанцами - 19-летним Бахтиером Зайнутдиновым из "Тараза" и 21-летним Перцухом из "Акжайыка". Юрий сыграл на уровне зрелого игрока в своем дебютном сезоне в высшем дивизионе, а также являлся важным исполнителем молодежной сборной Казахстана.

Начинался первый сезон в "Астане" для Перцуха многообещающе - он вышел на замену в матче за Суперкубок Казахстана, а уже во втором туре КПЛ оказался в старте. В конце марта Юрий дебютировал за национальную сборную Казахстана, сыграв в двух товарищеских встречах.

В 20 матчах премьер-лиги в первой части сезона Перцух сыграл лишь шесть раз, оставшиеся 14 игр просидев в запасе. Потенциально хороший сезон быстро смазался, а на поле он провел суммарно лишь 220 минут в КПЛ и за это время он забил один мяч. После таких показателей Перцух был сослан в аренду в "Атырау"

Бороться за место в старте с Иваном Маевским, Ласло Кляйнхайслером и тем же Зайнутдиновым не получалось. А летом "Астана" традиционно усилилась качественными новичками, и шансов стать игроком старта у Юрия стало бы еще меньше.

До конца сезона Перцух провел десять матчей в составе "нефтяников", где играл куда более важную роль по сравнению с ситуацией в столице. В конце 2018-го Юрий провел первый матч за сборную в официальных турнирах, выйдя на замену в игре с Грузией в рамках Лиги наций.

В 2019-м Перцух попробовал закрепиться в "Астане" во второй раз, и эта попытка была более удачной. Он сыграл в 29 из 33 встреч в рамках КПЛ. 15 матчей он отыграл без замен, также записал на свой счет два гола и три ассиста. Почти незаменимым Юрий стал и в сборной, а его гол в памятной встрече против команды Шотландии до сих пор вспоминается болельщиками.

В еврокубках Перцух играл, да так, что в трех матчах группового этапа Лиги Европы провел на поле по 90 минут. Не сыграл он тогда лишь на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", оставшись в запасе. К концу года трансферная стоимость Перцуха выросла до ранее небывалых 1,2 миллиона евро. 

Но закрепить эти успехи в 2020 году полузащитнику не удалось. В центре поля столичных чаще играли Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и еще более молодой новичок Макс Эбонг. При Михале Билеке казахстанец еще играл, чаще выходя со скамейки. После того, как команду возглавил Пол Эшуорт, Перцух провел пару матчей, а затем остался на скамейке на несколько туров вперед.

В середине октября тренером "Астаны" стал Андрей Тихонов, и при этом специалисте Перцух не провел ни минуты на поле в восьми встречах. Стало очевидно, что в следующем сезоне при россиянине заиграть Юрию будет очень сложно.

Поэтому сезон-2021 он провел полностью в аренде в "Актобе". Там он чаще играл в старте, получал игровую практику, но вот прежнего Перцуха болельщики "красно-белых" все равно не увидели. В 22 матчах во всех турнирах он забил всего один гол. В глазах Юрия не было искры, порой казалось, что некогда талантливый полузащитник лишь отбывает номер на поле. 

Это было заметно многим, и по этой причине Перцух ни разу не вызвался в сборную за весь 2021-й год. За это время национальная команда провела восемь официальных и два товарищеских матча, было и немало дебютантов сборной. Но Юрий туда так и не вернулся. 

Теперь Перцух может получить новый шанс закрепиться в "Астане", чтобы уж наверняка. Футболист отправился на сборы с командой нового тренера Благоевича и, скорее всего, будет настроен провести сезон в стане "сине-желтых".

Ни для кого не секрет, что состав "Астаны" претерпел сильные изменения как в это межсезонье, так и в целом за последние пару лет. Уровень исполнителей скорее снизился, чем повысился. Если раньше столичные подписывали интересных и перспективных легионеров из Европы, то сейчас ограничиваются футболистами из других клубов КПЛ или возрастными новичками из стран ЕАЭС.

Но даже при таком положении дел, при отсутствии Маевского, Сигурьонссона, Тихонова - всех тех, кто мог мешать строить карьеру Перцуху в "Астане" до этого, - все равно сложно представить его в стартовом составе. В команде есть капитан Абзал Бейсебеков, один из лидеров Исламбек Куат, тот же Эбонг. С большой долей вероятности именно они будут играть в центре чаще других.

Конкуренция будет не только с ними, но и с опытным Асланом Дарабаевым, с молодыми Султаном Сагнаевым и Мейрамбеком Калмырзой. Поэтому легкого сезона Перцуху никто не обещает, но очень многие ждут его возвращения на свой былой уровень. 

В мае Юрию исполнится 26 лет, и уже сейчас он проходит через тот период, когда футболисты перестают рассматриваться как молодые или недостаточно опытные, и переходят в статус зрелых. И именно в этот момент Перцуху нужно выжимать из себя максимум, чтобы вновь доказать свою состоятельность, стать важным игроком стартовой обоймы в "Астане" и вернуться в национальную сборную, за которую он отыграл 17 встреч.

Всего в составе "Астаны" воспитанник алматинского ЦСКА провел 54 матча, записав на свой счет по три гола и ассиста. Сейчас его ценник равен 500 тысячам евро.

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Фото: ФК "Астана" (1,2,5), КФФ (3), ФК "Актобе" (4)©️

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