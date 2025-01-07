Попавшийся на допинге игрок сборной Казахстана узнал свое будущее

Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен собирается перейти в кызылординский "Кайсар", передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Aladop.

Сообщается что Абикен проведет в составе "Кайсара" следующий сезон. Сегодня опытный футболист отправился в Турцию на сборы с клубом из Кызылорды.

В сезоне КПЛ-2024 Айбол провел за шымкентский "Ордабасы" 25 матчей и помог команде занять четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций.

Отметим, что до шымкентцев Абикен отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а ранее выступал за алматинский "Кайрат" и павлодарский "Аксу". Является чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.