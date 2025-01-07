КПЛ
Вчера 14:09

Попавшийся на допинге игрок сборной Казахстана узнал свое будущее

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Полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен собирается перейти в кызылординский "Кайсар", передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Aladop.

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Сообщается что Абикен проведет в составе "Кайсара" следующий сезон. Сегодня опытный футболист отправился в Турцию на сборы с клубом из Кызылорды.

В сезоне КПЛ-2024 Айбол провел за шымкентский "Ордабасы" 25 матчей и помог команде занять четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге конференций.

Отметим, что до шымкентцев Абикен отбывал дисквалификацию за употребление допинга, а ранее выступал за алматинский "Кайрат" и павлодарский "Аксу". Является чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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