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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Не помог даже трансфер. Как яркий игрок сборной Казахстана грустит на скамейке в КПЛ

Не помог даже трансфер. Как яркий игрок сборной Казахстана грустит на скамейке в КПЛ
©ФК "Тобол"

Лишь пять футболистов сборной Казахстана провели максимальное время на поле в мартовских квалификационных матчах Евро-2024 против Словении (1:2) и Дании (3:2). В их числе и 25-летний полузащитник Рамазан Оразов, с прошлого года являющийся одним из ключевых исполнителей главной команды страны. Однако на клубном уровне у него дела по-прежнему не ладятся. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

С приходом на пост главного тренера Магомеда Адиева Оразов стал регулярно играть в составе сборной Казахстана. Он принял участие во всех шести матчах прошлогоднего розыгрыша Лиги наций, который стал историческим для казахстанского футбола. В матчах со Словенией и Данией его не заменили, и он вошел в число пяти железных игроков старта, наряду с Игорем Шацким, Александром Марочкиным, Яном Вороговским и Асхатом Тагыбергеном.

Еще в прошлом сезоне многие находили повод покритиковать Оразова. Тогда он выступал в составе "Актобе" и стал серебряным призером КПЛ. Он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, но не набрал ни одного очка по системе гол+пас, заработав десять желтых карточек. Тем, кто критиковал, казалось, что футболист, которого называют креативным, и который действует ближе к атаке, не может быть доволен сезоном с такими статистическими показателями.

Так или иначе, Оразов был близок к чемпионству, а также получал в среднем по 63 минуты игрового времени в КПЛ-2022 в составе "Актобе". Нельзя назвать это пределом мечтаний и поводом для гордости, но ситуация куда более приятная, чем то, что происходит с полузащитником в сезоне-2023.

В конце января Рамазан заключил контракт с "Аксу", который в прошлом сезоне финишировал в топ-6. Казалось, что теперь павлодарцы смогут надеяться на нечто большее, ведь их игра будет строиться через основного футболиста сборной Казахстана. Там полузащитника сделали самым высокооплачиваемым игроком в клубе, но не все любители футбола поняли решение Оразова, особенно с учетом его амбиций уехать в Европу.

В первых пяти турах "Аксу" потерпел три поражения и набрал всего четыре очка. Оразов отметился желтой карточкой в одном из матчей, а в каждой игре он получал в среднем меньше часа времени. Казалось, что такими темпами о Рамазане, как о ключевом игроке сборной, вскоре все могут забыть. И в этот момент произошел еще один трансфер: спустя два месяца после перехода в "Аксу" игрок покинул клуб, чтобы усилить "Тобол"

Директор "Аксу" Алихан Лесов объяснил этот переход тем, что Оразов не совсем подходил под модель игры павлодарцев. Этот клуб так и не стал своим для футболиста, и он, опасаясь за свое место в сборной Казахстана, решился на смену обстановки. Никаких конфликтов с "Аксу" у Рамазана не было, а свой контракт он выкупил сам. 

За полтора месяца Оразов отыграл в семи матчах за костанайцев (четыре матча в КПЛ, еще три - в Кубке Казахстана). Однако в чемпионате полузащитник появился в старте лишь раз, а еще в одном матче просидел все 90 минут на скамейке. В среднем в КПЛ "Тобол" предоставляет ему по 30 минут. Голами и ассистами Оразов не отметился ни в чемпионате, ни в Кубке, но получил одно предупреждение.

Кажется, что с переходом в "Тобол" ничего кардинально не изменилось. Рамазан стал получать даже меньше игрового времени, чем в "Аксу". Казалось, что в плане клубных амбиций он улучшил свое положение, ведь покинул команду, занимающую предпоследнюю строчку в таблице. Однако и "Тобол" не особо блещет - восьмое место и лишь одна победа в последних семи матчах КПЛ.

До следующих матчей сборной Казахстана в отборочном цикле осталось меньше месяца, а ситуация с игровым временем и тонусом Оразова в клубе становится все более печальной. Интересно, повлияет ли это на роль полузащитника в национальной команде, или же он по-прежнему будет совсем другим игроком, надевая футболку сборной?

Фото: КФФ, ФК "Аксу", ФК "Тобол"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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