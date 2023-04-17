Стали известны детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Тобол"

Стали известны детали трансфера футболиста сборной Казахстана Рамазана Оразова из павлодарского "Аксу" в костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Transfermarkt, 25-летний игрок перешел на правах свободного агента. Трансферная стоимость Оразова оценивается в 500 тысяч евро.
Однако, как отмечает телеграм-канал Kozhakhmet_Inside, Оразов выкупил свой трансфер для перехода в "Тобол". "Рамазан сам выплатил компенсацию за себя. Это небольшие деньги. По сути, "Аксу" получил назад то, что Оразов заработал за эти месяцы", - пишет источник.
В этом сезоне казахстанской премьер-лиги Оразов провел пять матчей, не отличившись результативными действиями.
До перехода в "Аксу" он выступал за "Актобе". Также воспитанник "Кайрата" играл за российскую "Чайку" и латвийский клуб "Даугавпилс". На счету Оразова 14 матчей за сборную Казахстана.
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