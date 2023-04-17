Стали известны детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Тобол"

Стали известны детали трансфера футболиста сборной Казахстана Рамазана Оразова из павлодарского "Аксу" в костанайский "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Transfermarkt, 25-летний игрок перешел на правах свободного агента. Трансферная стоимость Оразова оценивается в 500 тысяч евро.

Однако, как отмечает телеграм-канал Kozhakhmet_Inside, Оразов выкупил свой трансфер для перехода в "Тобол". "Рамазан сам выплатил компенсацию за себя. Это небольшие деньги. По сути, "Аксу" получил назад то, что Оразов заработал за эти месяцы", - пишет источник.

В этом сезоне казахстанской премьер-лиги Оразов провел пять матчей, не отличившись результативными действиями.

До перехода в "Аксу" он выступал за "Актобе". Также воспитанник "Кайрата" играл за российскую "Чайку" и латвийский клуб "Даугавпилс". На счету Оразова 14 матчей за сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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