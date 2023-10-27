Футболист "Кызыл-Жара" Евгений Березкин в зимнее трансферное окно может перебраться в российскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этом сезоне белорусский хавбек отлично зарекомендовал себя в "Кызыл-Жаре", став одним из ключевых исполнителей в команде Али Алиева. В частности, он сыграл 23 матча, оформив три гола и три ассиста. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt после переезда в КПЛ возросла на 100 тысяч евро и сейчас составляет 450 тысяч евро.
В связи с таким прогрессом на игрока обратил внимание клуб РПЛ "Урал". В команде из Екатеринбурга главным тренером является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который знает Березкина еще с момента его выступления на родине.
Контракт 27-летнего полузащитника с "Кызыл-Жаром" завершается после нынешнего сезона, поэтому ближайшей зимой он станет свободным агентом.