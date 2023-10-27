Полузащитник "Кызыл-Жара" заинтересовал клуб РПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 13:34
©ФК "Кызыл-Жар"

Футболист "Кызыл-Жара" Евгений Березкин в зимнее трансферное окно может перебраться в российскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz

В этом сезоне белорусский хавбек отлично зарекомендовал себя в "Кызыл-Жаре", став одним из ключевых исполнителей в команде Али Алиева. В частности, он сыграл 23 матча, оформив три гола и три ассиста. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt после переезда в КПЛ возросла на 100 тысяч евро и сейчас составляет 450 тысяч евро. 

В связи с таким прогрессом на игрока обратил внимание клуб РПЛ "Урал". В команде из Екатеринбурга главным тренером является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который знает Березкина еще с момента его выступления на родине. 

Контракт 27-летнего полузащитника с "Кызыл-Жаром" завершается после нынешнего сезона, поэтому ближайшей зимой он станет свободным агентом.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58
2 Астана 25 16 4 5 35-23 52
3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49
4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43
5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39
6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33
7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33
8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31
9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28
10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28
11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28
12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26
13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18
14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ Премьер-лига России

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