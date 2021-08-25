"Полагаю, что не просто так". Лория - о несостоявшихся трансферах в "Астану"

Бывший генеральный директор "Астаны" Давид Лория рассказал о футболистах, которых по разным причинам не удалось подписать столичному клубу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Про Жоао Пауло и так все знают. Нам почти удалось убедить его перейти в "Астану". Думаю, что мы его подписали бы, одобри нам сверху этот переход чуть раньше. А так в дело вмешался "Кайрат", чьи финансовые возможности куда более широкие, нежели наши. С алматинцами очень тяжело тягаться в этом плане.

Вели переговоры с представителями игроков сборной Казахстана Темирлана Ерланова и Багдата Каирова.

Были и другие исполнители из европейских чемпионатов. Довольно качественные. Например, албанский нападающий Беким Баляй. Мы с ним согласовали условия, но, как и в случае с Жоао Пауло, Каировым и Ерлановым, не удалось сработать оперативно из-за ограничений и препятствий. Они точно помогли бы нам стать сильнее. Но везде необходимо было быстро принимать решение, так как исполнители эти пользовались спросом и у них были иные варианты. А процесс принятия решения у нас очень сильно затормаживался, затягивался. Полагаю, что не просто так", - отметил он в интервью Meta-ratings.kz.

Ранее Лория рассказал, что лидером команды Тиграном Барсегяном интересовался один из европейских клубов, который был готов выложить более 200 тысяч евро.

Напомним, что на прошлой неделе Лория был отправлен в отставку, на его место уже назначили нового руководителя.

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