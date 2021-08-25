Бывший гендиректор "Астаны" раскрыл причины сорвавшегося трансфера Барсегяна в европейский клуб

Экс-гендиректор "Астаны" Давид Лория рассказал, почему лидер столичного клуба Тигран Барсегян не перешел в "Слован" из Братиславы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В клуб поступило предложение от "Слована", они готовы были выплатить за Тиграна свыше 200 тысяч евро. Мы обсуждали это с самим игроком. Мне, как руководителю, было сложно принять решение: с одной стороны, есть возможность заработать хорошие деньги для клуба на продаже игрока, который уже в декабре не будет нам принадлежать. С другой стороны, это один из лидеров коллектива, и его уход существенно мог ослабить нас.

Он спросил у меня, что я думаю об этом. Я честно ответил: "Тигр, я хочу, чтобы ты помог нам выиграть чемпионство". Он сказал, что желает того же. И мы отказали "Словану".

Понимаете, это желание игрока принести пользу стоит очень многого. Когда есть люди с таким отношением, с такими амбициями, то добиваться успеха проще", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Напомним, что на прошлой неделе Лория был отправлен в отставку, после чего он обратился к Президенту страны. На его место назначили нового руководителя.

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