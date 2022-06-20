Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022

Автор: Димаш Тулегенов

Сезон в казахстанской премьер-лиге официально пересек экватор, ведь позади 14 туров из 26 запланированных. Местные футболисты, к сожалению, не являются самыми результативными. Но и среди них есть те, кто выделяется, и, самое главное, что это в основном новые имена. Корреспондент Vesti.kz - о лучших казахстанских бомбардирах текущего первенства.

Лидером из казахстанских бомбардиров является 20-летний форвард "Тараза" Абылайхан Жумабек. Еще к концу апреля у него накопилось четыре гола в чемпионате, а в матче с "Ордабасы" (2:3) Абылайхан забил еще один. В среднем ему требуется по 150 минут на одно взятие ворот.

Старается не отставать 22-летний полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов. Это уже особенный сезон для хавбека, который стал одним из лидеров национальной сборной Казахстана. В родном клубе Эльхан приносит столько пользы, сколько ни один другой футболист. Четыре гола, а еще в придачу три ассиста. Пусть все мячи Астанов и забил с пенальти - это тоже нужно уметь делать качественно.

Опытные Асхат Тагыберген и Тимур Досмагамбетов тоже отличились в КПЛ-2022 по четыре раза. В последних нескольких турах эти футболисты не забивали, но их польза измеряется не только голами. В этом году у обоих есть хороший шанс обновить личный рекорд по количеству голов за сезон премьер-лиги. Тагыберген забивал максимум пять мячей (КПЛ-2018), а Досмагамбетов - четыре (2012, 2014, 2017).

Три мяча в семи играх забил полузащитник "Аксу" Айбол Абикен. Возможно, что сейчас он мог бы располагаться в списке бомбардиров еще выше, если бы не допинговый скандал, который лишил хавбека права играть. Пока неясно, что будет дальше с Абикеном, но факт остается фактом - "Аксу" и сборная потеряли важного игрока.

Последний, шестой казахстанский игрок, который забил не менее трех мячей в КПЛ этого сезона - 20-летний Станислав Басманов из "Астаны". Этот парень продолжает творить чудеса, забивая в среднем каждые 35 минут. В трех из четырех последних игр воспитанник столичного клуба забивал после выходов на замену. Такой перформанс - серьезная заявка от футболиста молодежной сборной. Он уже способен на равных конкурировать с лидерами атаки "Астаны".

Напомним, что после матчей 14-го тура "Астана" вышла в единоличные лидеры чемпионата Казахстана.

Фото: ФК "Ордабасы", ФК "Астана"©️