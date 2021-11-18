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Покинет ЦСКА? Бабаян рассказал о переговорах с "Астаной"

Покинет ЦСКА? Бабаян рассказал о переговорах с "Астаной"
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал информацию о возможном возращении в "Астану". Столичный клуб рассматривает 41-летнего специалиста на смену Андрею Тихонову

"Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, у меня действующий контракт. Да, действительно, руководство "Астаны" связывалось со мной по поводу сотрудничества, рассматривают меня как одного из кандидатов", - заявил Григорий Константинович. 

Ранее генеральный директор столичного клуба Тастанбек Есентаев прокомментировал информацию о желании клуба вернуть Бабаяна. Он отметил, что у клуба есть пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. Среди них также присутствует наставник "Каспия" Срджан Благоевич. 

По информации источника, Бабаян вернется в "Астану" в случае гарантии значительного усиления состава. 

В начале ноября "Астана" объявила об уходе Тихонова, с которым выиграла бронзу КПЛ-2020 и серебро в сезоне-2021. Он был дисквалифицирован на два года Казахстанской федерацией футбола за увод игроков с поля во время матча с "Кайратом".

Напомним, что Бабаян работал в структуре "Астаны" с 2012 по 2019 год, в том числе в качестве главного тренера. Вместе со столичным клубом он пять раз выигрывал чемпионат Казахстана, выступал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, выходил в 1/16 финала ЛЕ.

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Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК ЦСКА КПЛ-2021

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