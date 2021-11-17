"Астана" сделала заявление о возвращении Бабаяна

Генеральный директор ФК "Астана" Тастанбек Есентаев прокомментировал информацию о желании клуба вернуть на должность главного тренера казахстанца Григория Бабаяна. Он отметил, что вопрос открытый.

"У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый", - цитирует Есентаева "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что "Астана" вышла с предложением на Бабаяна, который успешно работал в системе клуба с 2012 по 2019 год, а сейчас занимает должность ассистента главного тренера в московском ЦСКА.

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