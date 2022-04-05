В прошлом году Артур Шушеначев стал открытием чемпионата Казахстана, однако в нынешнем сезоне его игра и результативность оставляют желать лучшего. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с чем связан неудачный старт форварда "Кайрата" в КПЛ-2022.

Надо сразу подчеркнуть, что Шушеначев прошел через противоречивый этап межсезонья. Его трансфер в польский "Шленск" был практически согласован, он, грубо говоря, сидел на чемоданах и пропустил всю зарубежную часть сборов с основой "Кайрата". Переход не состоялся в последний момент. Это точно сказалось на его физическом состоянии и, возможно, на моральном, ведь не каждый день казахстанский футболист имеет шанс поиграть в качественном европейском чемпионате.

В матче за Суперкубок и трех турах КПЛ неоптимальное состояние форварда "Кайрата" бросалось в глаза. Например, с "Тоболом" он выиграл всего 18 процентов единоборств, а с "Актобе" и "Таразом" ни разу не пробил по воротам за 102 минуты игрового времени. Все это было на контрасте с игрой другого нападающего алматинцев Хосе Канте, который, напротив, поражал эффективностью, забив четыре мяча в трех матчах и став лучшим игроком месяца в лиге.

Именно поэтому нисколько не удивило, что Шушеначев в итоге не оказался в окончательном списке сборной Казахстана на стыковые матчи Лиги наций с Молдовой. Но в этом был и плюс, ведь Артур получил шанс без лишнего давления готовиться к возобновлению чемпионата и набирать кондиции под руководством Курбана Бердыева.

Но недавний матч с "Акжайыком" снова оказался непродуктивным для Шушеначева. Да, он впервые в сезоне провел полный матч, проявлял больше активности, но главный показатель - это реализация моментов. У Артура они были, но забить он не сумел. В итоге у него пять матчей кряду без голов.

"Кайрат" и без того пока выглядит серо в атаке, и от форвардов ждут эффективности. Бывший тренер молодежной сборной Алмас Кулшинбаев подчеркивал, что этот сезон может стать показательным для 23-летнего нападающего, ведь сейчас рядом с ним нет Вагнера Лава и уже он сам должен проявлять лидерские качества.

В то же время интерес из Европы к представителю "Кайрата" вроде бы не угас, и летом переговоры могут быть возобновлены. Но для этого Шушеначеву необходимо вернуть прошлогоднюю форму и результативность. Это поможет как ему лично, так и "Кайрату".

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