"Почему я должен переделывать чью-то работу?". Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:50
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев высказал свое мнение о нынешнем состоянии "Кайрата" и прояснил, мог ли он возглавить алматинский клуб, передают Vesti.kz

"В первом туре был определенный диалог между Кайратом Советаевичем Боранбаевым и нашим руководством. Было четко сказано: "Мы пока не имеем таких средств, чтобы приглашать Алиева". Почему я должен прийти и чью-то работу переделывать за условные ... Да, я солдат "Кайрата", но любовь к клубу и исправление работы - это разные вещи. Я не говорю, что исправлять после Кекера. Вспоминаются слова Курбана Бекиевича, я лично с ним разговаривал и он сказал, что подготовка мальчишек в академии "Кайрата" его расстраивает. 

Я жил "Кайратом" с "десяткой" Масудовым, техничным, комбинационным футболом команды. Тот "Кайрат", который был при Вайссе и Цхададзе - этот вектор надо было продолжать", - сказал Алиев в эфире "Коммент Шоу Казахстан"

Напомним, что в нынешнем сезоне "Кайрат" сменил главного тренера - вместо Кирилла Кекера пост занял российский специалист Александр Кержаков. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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