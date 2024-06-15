"Почему я должен переделывать чью-то работу?". Алиев рассказал о переговорах с "Кайратом"

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев высказал свое мнение о нынешнем состоянии "Кайрата" и прояснил, мог ли он возглавить алматинский клуб, передают Vesti.kz.

"В первом туре был определенный диалог между Кайратом Советаевичем Боранбаевым и нашим руководством. Было четко сказано: "Мы пока не имеем таких средств, чтобы приглашать Алиева". Почему я должен прийти и чью-то работу переделывать за условные ... Да, я солдат "Кайрата", но любовь к клубу и исправление работы - это разные вещи. Я не говорю, что исправлять после Кекера. Вспоминаются слова Курбана Бекиевича, я лично с ним разговаривал и он сказал, что подготовка мальчишек в академии "Кайрата" его расстраивает.

Я жил "Кайратом" с "десяткой" Масудовым, техничным, комбинационным футболом команды. Тот "Кайрат", который был при Вайссе и Цхададзе - этот вектор надо было продолжать", - сказал Алиев в эфире "Коммент Шоу Казахстан".