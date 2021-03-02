Звездный новичок "Тобола" Душан Йованчич до конца сезона будет выступать в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроке, имеющем богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов.

30-летний Йованчич достался "Тоболу" в рамках арендного соглашения. Права на футболиста принадлежат турецкому "Ризеспору", где в свое время выступали Давид Лория и Самат Смаков, которые помогли клубу в сезоне 2012/13 выйти в Суперлигу.

Серб в текущем сезоне провел в составе "Ризеспора" семь матчей - четыре в чемпионате и три в Кубке Турции. На его счету один ассист.

Выступающий на позиции опорного полузащитника Йованчич призван заменить в "Тоболе" ушедшего во французский "Валансьен" Джабу Канкаву. Переход серба уже назвали трансферной бомбой. И это близко к истине.

Йованчич в предыдущие годы в составе "Црвены Звезды" играл на групповой стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 серб по два раза выходил на поле против "Наполи" и "Ливерпуля", а также провел игру с ПСЖ. В домашнем матче с мерсисайдцами белградский клуб победил со счетом 2:0, а во встрече с "Наполи", прошедшей также на поле "красно-белых", была нулевая ничья.

В Лиге чемпионов-2019/20 новичок "Тобола" три раза играл в групповой стадии против "Баварии", "Олимпиакоса" и "Тоттенхэма".

Отметим, что в июне прошлого года Йованчич наряду с несколькими игроками "Црвены Звезды" сдал положительный тест на коронавирус. В концовке чемпионата он не принимал участия. При этом белградский клуб досрочно стал победителем сербской Суперлиги.

До "Црвены Звезды" и "Ризеспора" он выступал на родине за "Сумадию", "Земун", "Борац" и "Войводину".

Любопытный момент связывает Йованчича с нашим футболом. В квалификации Лиги чемпионов в обоих вышеперечисленных сезонах серб принимал участие в матчах с литовской "Судувой", которую возглавлял казахстанский специалист Владимир Чебурин. Оба раза соперник "Црвены Звезды" оказывался за бортом турнира.

В "Тоболе" Йованчич будет выступать под 29-м номером. По данным Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке оценивается в 1,1 миллиона евро.

Трансферная бомба! "Тобол" объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги

Напомним, костанайский клуб в КПЛ-2020 занял второе место и выступит в Лиге конференций УЕФА. 3 марта "Тобол" откроет для себя сезон полуфинальным матчем за Суперкубок Казахстана против "Кайрата". Розыгрыш турнира пройдет в Туркестане.

Фото: ФК "Црвена Звезда"©