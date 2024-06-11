Побег легионеров и минимальный КПД. Трансферы "Астаны" - это провал?

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Сегодня 11:00
©ФК "Астана"

Нынешний сезон для "Астаны" складывается крайне тяжело и команда справедливо критикуется. Корреспондент Vesti.kz считает, что одним из главных факторов сбоя столичного клуба является селекция - большинство новичков не оправдывают ожиданий болельщиков. 

Зимне-весенняя трансферная кампания "Астаны" определенно вызывает вопросы хотя потому что уже к началу июня два легионера ушли - это испанский нападающий Карлитос и защитник Масурас. Обе сделки показывают, что привозить футболистов из Греции - риск, после комфортной жизни у моря в европейской стране иностранцам тяжело привыкнуть к суровым условиям в Казахстане, где к тому же нет своего стадиона и тренировочной базы. 

Идем дальше. Во вратарскую линию был подписан Мухаммеджан Сейсен, тут не совсем понятна мотивация самого игрока - зачем перебираться по сути с одной скамейки запасных на другую? Пока у Сейсена лишь один матч в Кубке Казахстана. Да и со стороны "Астаны" это выглядит лишним трансфером, ведь у клуба и без того есть два конкурентноспособных вратаря. 

В оборону также пришли Марат Быстров и Кипрас Казуколовас. По казахстанцу все более объяснимо, игрок сборной, универсал, опытный, и в целом это пока едва ли единственное подписание со знаком плюс.

В полузащите единственный новичок - Барнс Осей. И это проблема со всех точек зрения. Именно в средней линии "Астане" не хватает идей и свежести. Осей игрок оборонительного плана, достаточно ограниченный, этакий Лео Струмия, но даже в таких сравнениях нигериец проигрывает по своему уровню. Переподписание Эбонга опять же выглядит ошибкой. Белорусский хавбек словно остановился в развитии и этот регресс мы наблюдаем уже не первый сезон. 

В атаке есть сразу три новичка - Рамазан Каримов, Ннамди Аханону и Усман Камара. Все три игрока способны приносить клубу пользу, но пока на троих в КПЛ у них два забитых мяча! Камара способен давать результат внутри Казахстана, но есть стойкое ощущение, что это игрок не для покорения еврокубков. Каримов свой воспитанник, его старательность и полезную работу можно отметить, но нет самого главного - результативных действий. Аханону пока в целом загадка, но благо это молодой игрок, потенциально способный расти. 

В итоге, "Астану" невероятно штормит в чемпионате и если бы не расточительность конкурентов, то уже сейчас клуб возможно не имел бы шансов втиснуться в гонку за титул. Шанс выправить положение есть и заключается он в том числе в летнем трансферном окне. Столичный клуб по нашей информации уже ведет активную работу по новичкам. Посмотрим, исправят ли они ситуацию и помогут ли "Астане" успешно продвинуться в еврокубках. 

Фото: ФК "Астана"©

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Астана ФК КПЛ Футбол

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