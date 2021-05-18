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От победы до разгрома 6:0. Как "Кайрат" со Шпилевским играл против "Актобе"

Станет ли матч с "красно-белыми" последним для белоруса у руля алматинцев?

От победы до разгрома 6:0. Как "Кайрат" со Шпилевским играл против "Актобе"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" в матче 12-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу примет "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как алматинцы под руководством Алексея Шпилевского ранее играли с "красно-белыми".

Всего на счету белорусского специалиста три матча против западно-казахстаского клуба. Все они были сыграны в 2019 году, когда "Актобе" по итогам сезона вылетел в первую лигу.

Тогда, в отличие от настоящего времени, "Актобе" испытал много трудностей. Решением ФИФА клуб перед стартом сезона был лишен 12-ти очков за долги перед бывшими игроками Айоделе Аделейе и Неманьей Николичем. Кроме того, тренерский штаб обходился весьма скромными ресурсами, которые едва позволяли решать задачи по сохранению прописки в высшем дивизионе. Несмотря на это сумел выстрелить Абат Аймбетов (16 мячей). Позже он перейдет в "Кайрат", но это, уже другая история.

Матчи с "Кайратом" сложились для "красно-белых" ужасно. Во встрече третьего тура, которая состоялась 31 марта, "Актобе" принимал алматинцев в Костанае и уступил со счетом 1:3. В составе "Кайрата" по голу на счету Конрада Вжесиньски, Дино Микановича и Адеринсолы Эсеолы. В составе "Актобе" отличился Антон Шурыгин.

31 мая уже в рамках 13-го тура соперники провели матч в Алматы. Здесь команда Шпилевского одолела подопечных другого белорусского специалиста Александра Седнева со счетом 3:0. Дубль на счету Эсеолы и один гол забил Мартон Эппель.

Наконец, в третьем круге команды в рамках 29-го тура сыграли в Алматы. Матч стал настоящим кошмаром для "Актобе", который пропустил шесть безответных мячей. Дубль сделал Эппель, еще по голу забили Эсеола, Вжесиньски, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.

Актюбинцы заняли последнее - 12 место, набрав 15 очков. Даже, с учетом снятых 12-ти баллов, западно-казахстанцы все равно не спаслись бы от вылета. В этом случае они лишь на одно очко обошли бы "Атырау", который стал предпоследним и тоже оказался в первой лиге.

Сейчас, по имеющимся слухам, кресло шатается под самим Шпилевским. Пока нельзя утверждать, может ли матч с "Актобе" стать для него последним у руля "Кайрата". Но, скорее всего, предстоящая игра уже не будет легкой для алматинцев. Сейчас "желто-черные" представляют из себя разобранный механизм, что видно по последним матчам. Да и "Актобе" совсем не тот, что был в 2019 году. Несмотря на серию неудач в текущем сезоне и отставку главного тренера белоруса Алексея Баги, "красно-белые" являются боеспособным коллективом и такому "Кайрату" способны испортить настроение.

Матч пройдет, 18 мая в Алматы. Начало в 19:00. Сейчас "Кайрат" с 17 очками занимает четвертое место. У "Актобе" 13 баллов и девятое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Кайрат ФК Актобе ФК Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аймбетов Абат

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