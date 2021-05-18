"Кто за этим стоит, не знаю даже сейчас". Алексей Бага - об уходе из "Актобе", провокациях в Казахстане и планах на будущее

Белорусский специалист Алексей Бага подвел итоги своей работы в казахстанском футбольном клубе "Актобе", а также поделился планами на будущее. Его слова приводит "Трибуна".

40-летний Бага возглавил "красно-белых" перед стартом КПЛ-2021, куда команда вернулась из первой лиги. В мае "Актобе" уволил тренера после четырех поражений подряд.

- Сразу после подписания контракта с "Актобе" появилась информация, что вы можете уйти. Что это за история?

- Побыв четыре месяца в Казахстане и поварившись в этой кухне, понял, что для Казахстана и околофутбольных тем это не новость. Есть инсайдеры, есть те, кто провоцирует своими новостями. Это было из этой области.

Моя задача была работать с командой. Ни в коем случае не с новостями. Это не мой фронт работы. Кто этим занимался и кто за этим стоит, не знаю даже сейчас.

- Что помешало показать лучший результат?

- Не стесняюсь своей работы в Казахстане. Это мое и пойду с этим до конца. Надо понимать, что команда вышла из первой лиги. На 80 процентов обновился состав. Много новых ребят приезжало буквально за пару дней до старта. Стадион не был готов. Мы полтора месяца жили в гостинице в Алматы, поле могли получить максимум на полтора часа.

Получилось, что из девяти стартовых туров семь сыграли на выезде. Обновление состава, новые люди. Потом начался месяц Рамадан. Пять человек строго соблюдали правила. Это накладывало отпечаток на тренировочный процесс, на их состояние. Очень много факторов. Не оправдываюсь, это мои недочеты и ошибки.

- Смогли бы сейчас работать с белорусским клубом или больше акцент на заграничные коллективы?

- Сейчас такой сумасшедший мир. Происходят процессы, которыми невозможно управлять. Пандемия. Загадывать и планировать нереально. Как жизнь сложится, никто не знает. Конечно, надо работать, надо быть в профессии, надо быть в теме. Отношение к БАТЭ не поменяется, в какой бы команде я ни оказался. Конечно же, не хочется, чтобы пауза, когда я без тренерской работы, затянулась, - сказал Бага в "Итогах недели" на "Беларусь 5".

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