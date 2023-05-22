"По мужски давайте". Фанаты "Актобе" призвали Карповича уйти в отставку

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:51
©ФК "Актобе"

Появилось видео разговора главного тренера "Актобе" с болельщиками клуба после ничьей в матче десятого тура КПЛ-2023 против "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты красно-белых поинтересовались уйдет ли Карпович со своего поста и призвали его написать заявление об отставке. Видео в своем Instagtram разместил журналист Айбек Кабылша.

- Матч прошел. Вы уйдете или не уйдете? Честно. По мужски давайте.

- Здесь не надо давить на мужское - ответил специалист. 

"Актобе" и "Каспий" не сумели открыть счет в прошедшем матче. При это подопечные Карповича доигрывали встречу в большинстве.

"Актобе" с 18-ю баллами занимает четвертое место в таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Карпович Андрей Актобе ФК Каспий КПЛ

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