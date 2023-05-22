"По мужски давайте". Фанаты "Актобе" призвали Карповича уйти в отставку

Появилось видео разговора главного тренера "Актобе" с болельщиками клуба после ничьей в матче десятого тура КПЛ-2023 против "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фанаты красно-белых поинтересовались уйдет ли Карпович со своего поста и призвали его написать заявление об отставке. Видео в своем Instagtram разместил журналист Айбек Кабылша.
- Матч прошел. Вы уйдете или не уйдете? Честно. По мужски давайте.
- Здесь не надо давить на мужское - ответил специалист.
"Актобе" и "Каспий" не сумели открыть счет в прошедшем матче. При это подопечные Карповича доигрывали встречу в большинстве.
"Актобе" с 18-ю баллами занимает четвертое место в таблице КПЛ.