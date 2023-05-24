До очередных матчей сборной Казахстана в отборочном цикле ЧЕ-2024 осталось меньше месяца. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из кандидатов все ближе к вызову, а кто напротив рискует выпасть из заветного списка.

Нельзя сказать, что список сборной на матчи против Сан-Марино и Северной Ирландии будет обновлен значительно, но несколько новых фамилий нам стоит ожидать.

Так, у Магомеда Адиева может возникнуть потребность в правом латерале. Один из основных игроков в эту позицию Михаил Габышев по-прежнему не получает регулярную практику в "Астане". Заменить его может капитан "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов. До недавнего времени тренерский штаб сборной лишь наблюдал за казахстанскими игроками команды Али Алиева, но на днях был подан первый сигнал о возможном вызове Тапалова. Еркина срочно вызвали в столицу для подачи документов на британскую визу и шенген. Безусловно, это отнюдь не гарантия вызова, поскольку на подачу документов федерация отправила несколько десятков игроков.

В атаке у сборной ресурсов не стало больше и при этом есть те, кто сильно сбавил. В частности, это Максим Самородов. Его уже публично раскритиковал тренер "Актобе" Андрей Карпович и его слова вполне обоснованы. В последних семи матчах КПЛ у Самородова лишь два ассиста. Его эффективность и активность на поле значительно снизилась.

Как поступит Адиев сказать сложно, но в таких ситуациях Магомед Мусаевич известен как тонкий психолог. Пример с Эльханом Астановым показал, что игроки принимают и правильно реагирует на решения Адиева. Поэтому не исключено, что Самородова в июне не вызовут и дадут время на то, чтобы вернуться в оптимальную форму. К слову, именно Астанов и может заменить Самородова в составе сборной.

Кадровый дефицит наблюдается и в позиции центрального нападающего. Абат Аймбетов пропустит матч с Сан-Марино, но так или иначе форвард "Астаны" остается номером один в этой роли. Но кто может сыграть вместо Абата? Сейчас наиболее весомые шансы у Артура Шушеначева. Среди игроков "Кайрата" он пока главный фаворит для вызова и те же документы на визу он подал в то же время, как и основный костяк сборной.

При этом выпасть из состава могут два других форварда - Айбар Жаксылыков и Абылайхан Жумабек. Потенциальные шансы их заменить имеют молодые Ислам Чесноков из "Тобола" и Иван Свиридов из "Шахтера". Но пока к их кандидатурам относятся максимально настороженно, в тренерском штабе есть понятные сомнения относительно своевременности и целесообразности их вызова.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →