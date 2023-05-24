До очередных матчей сборной Казахстана в отборочном цикле ЧЕ-2024 осталось меньше месяца. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из кандидатов все ближе к вызову, а кто напротив рискует выпасть из заветного списка.
Нельзя сказать, что список сборной на матчи против Сан-Марино и Северной Ирландии будет обновлен значительно, но несколько новых фамилий нам стоит ожидать.
Так, у Магомеда Адиева может возникнуть потребность в правом латерале. Один из основных игроков в эту позицию Михаил Габышев по-прежнему не получает регулярную практику в "Астане". Заменить его может капитан "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов. До недавнего времени тренерский штаб сборной лишь наблюдал за казахстанскими игроками команды Али Алиева, но на днях был подан первый сигнал о возможном вызове Тапалова. Еркина срочно вызвали в столицу для подачи документов на британскую визу и шенген. Безусловно, это отнюдь не гарантия вызова, поскольку на подачу документов федерация отправила несколько десятков игроков.
В атаке у сборной ресурсов не стало больше и при этом есть те, кто сильно сбавил. В частности, это Максим Самородов. Его уже публично раскритиковал тренер "Актобе" Андрей Карпович и его слова вполне обоснованы. В последних семи матчах КПЛ у Самородова лишь два ассиста. Его эффективность и активность на поле значительно снизилась.
Как поступит Адиев сказать сложно, но в таких ситуациях Магомед Мусаевич известен как тонкий психолог. Пример с Эльханом Астановым показал, что игроки принимают и правильно реагирует на решения Адиева. Поэтому не исключено, что Самородова в июне не вызовут и дадут время на то, чтобы вернуться в оптимальную форму. К слову, именно Астанов и может заменить Самородова в составе сборной.
Кадровый дефицит наблюдается и в позиции центрального нападающего. Абат Аймбетов пропустит матч с Сан-Марино, но так или иначе форвард "Астаны" остается номером один в этой роли. Но кто может сыграть вместо Абата? Сейчас наиболее весомые шансы у Артура Шушеначева. Среди игроков "Кайрата" он пока главный фаворит для вызова и те же документы на визу он подал в то же время, как и основный костяк сборной.
При этом выпасть из состава могут два других форварда - Айбар Жаксылыков и Абылайхан Жумабек. Потенциальные шансы их заменить имеют молодые Ислам Чесноков из "Тобола" и Иван Свиридов из "Шахтера". Но пока к их кандидатурам относятся максимально настороженно, в тренерском штабе есть понятные сомнения относительно своевременности и целесообразности их вызова.
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