В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана

Президент ПФЛК Олжас Абраев прокомментировал появившуюся ранее информацию о расширении чемпионата Казахстана до 14-ти клубов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он изложил механизмы, позволяющие говорить об увеличении числа участников высшего дивизиона.



"Мы пока обсуждаем, но это еще даже не решение совета лиги, потому что сегодня не было совета лиги, а была видеоконференция, где обсуждали детали.

Сейчас мы все проработаем, подготовим, разошлем бюллетени, и только после этого будет официальная позиция лиги и можно будет говорить о чем-то. На данный момент мы обменялись мнениями с коллегами по этому вопросу. Только после того как клубы официально проголосуют, лига передаст официальную позицию для утверждения членам исполнительного комитета", - заявил он.



КПЛ расширят до 14-ти команд, но "Окжетпес" вылетает - инсайдер



Напомним, в сезоне-2020 "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом. "Тобол" занял второе место, а "Астана" - третье. Павлодарский "Иртыш" в начале сезона отказался от выступлений в чемпионате из-за финансовых проблем, а единтвенным неудачником высшего дивизиона стал "Окжетпес", который вылетел в первую лигу. Во втором по силе дивизионе в своих конференциях победили "Атырау" и "Актобе". Оба клуба вернулись в элиту. По данным инсайдера, чемпиона расширят до 14-ти команд, при этом "Окжетпес" все равно останется в первой лиге.