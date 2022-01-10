Первый сбор "Кайрата" перенесен. Игроки не добрались до Алматы

©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 12:55

Футбольный клуб "Кайрат" не сумел собраться в полном составе в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Из-за этого внесены изменения по старту первого предсезонного сбора команды.

Начало УТС у подопечных Курбана Бердыева было запланировано на 9 января, но поскольку аэропорт Алматы на данный момент не функционирует полноценно, нескольким игрокам не удалось прибыть в расположение клуба.

Теперь начало сборов перенесено на неопределенный срок до стабилизации обстановки в городе Алматы. Руководство клуба принимает решение по дальнейшим действиям. 

Добавим, что "Кайрат" планировал работать в Алматы на своей базе, расположенной на улице Майлина. Там должны были собраться три команды – основная, молодежная - "Кайрат-Жастар" и выступающая в первенстве России - "Кайрат-Москва".

С основной и молодежной командами работу продолжат прежние тренеры – Курбан Бердыев и Кирилл Морунов. А вот новым тренером "Кайрат-Москва" стал Кирилл Кекер. 

 

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Вчера 12:55
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