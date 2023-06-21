В ФК "Актобе" выступили с заявлением о ситуации с полузащитником клуба и сборной Казахстана Арманом Кенесовым относительно его ухода из команды. сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно о том, что руководство "Астаны" пока не подтвердило информацию о переходе полузащитника.
"Опровержение неверной информации. В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что полузащитник "Актобе" Арман Кенесов покинул расположение клуба.
Футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Кенесов накануне прилетел с национальной сборной из Северной Ирландии и в настоящее время тренируется с красно-белыми.
Призываем болельщиков и представителей СМИ обращать внимание на официальную информацию и быть далекими от сообщений, несущих вред имиджу клуба", - сообщает пресс-служба клуба.
22-летний Кенесов выступает за "Актобе" с прошлого года. В нынешнем чемпионате страны он провел 12 матчей за "красно-белых" и забил пять голов. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", павлодарский "Иртыш" и российский "СКА-Хабаровск".