КПЛ
Сегодня 21:03
 

Пенальти решил исход матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ

  Комментарии (2)

Пенальти решил исход матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ

Завершился перенес`нный матч девятого тура казахстанской премьер-лиги, в котором костанайский "Тобол" принимал шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре на 14-й минуте забил нападающий "Тобола" Ислам Чесноков, реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 47 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице КПЛ. У "Ордабасы" осталось 31 балл и седьмая строчка.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 9, мужчины
Сегодня 19:00   •   закончен
Тобол
Тобол
(Костанай)
1:0
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
