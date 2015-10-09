Пенальти решил исход матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ

Завершился перенес`нный матч девятого тура казахстанской премьер-лиги, в котором костанайский "Тобол" принимал шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре на 14-й минуте забил нападающий "Тобола" Ислам Чесноков, реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 47 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице КПЛ. У "Ордабасы" осталось 31 балл и седьмая строчка.