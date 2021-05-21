Вратарская позиция - одна из самых проблемных в "Кайрате". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игра Стаса Покатилова стала слабее и почему ему пока нет замены.

В текущем сезоне основной голкипер "Кайрата" провел все 12 матчей команды в чемпионате и пропустил аналогичное количество голов - по одному в каждой игре.

Причем 28-летний вратарь отметился несколькими чудовищными ошибками. Так, в последнем матче против "Актобе" Покатилов был наказан за неосмотрительный выход из ворот. Полузащитник "красно-белых" Эрвен Мукам воспользовался такой небрежностью и перекинул голкипера "Кайрата", сократив счет до минимума - 3:2. Благо, алматинцам удалось восстановить отрыв и выиграть - 4:2.

В отличие от этого эпизод с ошибкой Покатилова в матче с "Кызыл-Жаром" (1:1) стал фатальным. Петропавловцы сравняли счет и установили окончательный итог после того, как Покатилов при подаче углового зачем-то побежал на перехват, сыграв очень невнятно и оставив ворота пустыми.

В целом игра "Кайрата" в последнее время вызывает много неприятных и неудобных вопросов. И действия Покатилова - не исключение.

Еще в прошлом сезоне говорилось об ошибках стража ворот "желто-черных". Однако тогда командная игра нивелировала эти недоработки. Сейчас в ряде матчей посыпалась и команда, что вылилось в отставание в 12 очков от "Астаны" в середине турнирной дистанции.

При этом непонятно, какая работа над ошибками идет в клубе, в частности, есть вопросы даже к тренеру по вратарям. Поскольку ошибки Покатилова носят, скорее всего, психологический характер.

Отметим, что в текущем сезоне, в отличие от предыдущего, фигура вратаря "Кайрата" выглядит безальтернативной. Покатилов играет во всех матчах, несмотря ни на что.

В сезоне-2021 опытный по казахстанским меркам голкипер делил место в составе с молодым Данилом Устименко. Но почему-то сейчас тренерский штаб вовсе не доверяет воспитаннику "Кайрата".

Возможно, отсутствие конкуренции ухудшило игру голкипера сборной Казахстана, который при любом раскладе получит место в воротах, тогда как молодые воспитанники остаются на задворках.

С уходом Владимира Плотникова после сезона 2019 года роль Покатилова заметно выросла. Но отсутствие ярко выраженных конкурентов, как видно, не способствует игровому и психологическому тонусу вратаря.

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Матч 13-го тура пройдет 23 мая в Нур-Султане. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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