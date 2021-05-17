"Отпусти меня, начальник". "Туран" поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол

Клуб запустил необычную акцию.

Фото: ФК "Туран"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
4
Вчера 11:01

Необычную акцию запустил ФК "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб из Туркестана, проводящий первый сезон в КПЛ, решил помочь болельщикам попасть на футбол.

Дело в том, что игры 12-го тура пройдут завтра, 18 марта, то есть в будний день. А домашняя игра "Турана" против "Акжайыка" начнется в 18:00. В клубе решили отпросить болельщиков у начальства, чтобы они могли поболеть за команду, запустив акцию "Отпусти меня, начальник". 

Так, желающим нужно обратиться в клуб, который, в свою очередь, напишет руководству компании письмо с просьбой отпустить сотрудника на матч премьер-лиги.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Туран ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
4
Вчера 11:01
© 2008 - 2021 ТОО «EML»