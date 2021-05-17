"Отпусти меня, начальник". "Туран" поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол

Необычную акцию запустил ФК "Туран", сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб из Туркестана, проводящий первый сезон в КПЛ, решил помочь болельщикам попасть на футбол.

Дело в том, что игры 12-го тура пройдут завтра, 18 марта, то есть в будний день. А домашняя игра "Турана" против "Акжайыка" начнется в 18:00. В клубе решили отпросить болельщиков у начальства, чтобы они могли поболеть за команду, запустив акцию "Отпусти меня, начальник".

Так, желающим нужно обратиться в клуб, который, в свою очередь, напишет руководству компании письмо с просьбой отпустить сотрудника на матч премьер-лиги.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!