Клубный футбол возвращается, в Казахстане он ознаменуется одним из самых принципиальных сражений между "Кайратом" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных интригах предстоящей битвы на "Центральном".

"Актобе" осложнил жизнь "Кайрату" перед Лигой чемпионов

"Женис" и "Кызылжар" вошли в положение "Кайрата", которому предстоит отыграть насыщенный осенний период и перенесли свои матчи, дабы у алматинцев было больше времени для восстановления в период игр в Лиге чемпионов.

А вот "Актобе" отказал "Кайрату" и, фактически, забрал лишний день у алматинцев перед дебютом в основной стадии ЛЧ и сложнейшим перелетом в Лиссабон на матч с местным "Спортингом". Да, "Актобе" не обязан идти на встречу, есть утвержденный календарь, они решают свои задачи, но в плане спортивной этики и солидарности тут есть вопросы, ведь тот же "Кайрат" сейчас работает на благо всего клубного футбола Казахстана и рейтинга чемпионата в УЕФА. Но, возможно, тем самым "Актобе" лишь добавил мотивации "Кайрату".

В составе "Актобе" целый отряд воспитанников "Кайрата" - у некоторых вражда с фанатами алматинцев

Количество бывших игроков "Кайрата" и, в том числе воспитанников в ростере нынешнего "Актобе", достигло больше половины основного состава. Так, в числе игроков прошедших академию алматинцев - Алибек Касым, Данияр Усенов, Вячеслав Швырев и Артур Шушеначев. Плюс выступавшие ранее за "Кайрат" на протяжении нескольких сезонов Георгий Жуков и Еркебулан Сейдахмет.

При этом, у того же Касыма уже несколько лет тянется история взаимной неприязни с фанатской группой "Кайрата". И надо сказать, что довольно часто Касым забивает в ворота клуба, воспитавшего его, и тем самым отвечает, на скажем так, критику со стороны торсиды "желто-черных".

"Кайрату" и "Актобе" жизненно необходимы очки

Принципиальные соперники подходят к очной встрече с абсолютно четкой спортивной мотивацией. "Кайрат" в числе претендентов на титул, им нельзя терять очки, ведь конкуренты в лице "Тобола" и "Астаны" наверняка будут стабильны в результатах, ведь сейчас они лишены дополнительной еврокубковой нагрузки.

"Актобе" сохраняет небольшие шансы на ту же бронзу, но более актуальная задача для них - выстоять на четвертой позиции, потенциально еврокубковой (если в финале Кубка титул заберет "Тобол"). Подпирает "красно-белых" столь же мотивированный "Елимай", жаждущий привезти в Семей матчи европейского уровня.

Напомним, матч "Кайрат" - "Актобе" пройдет 14 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы. Встреча начнется в 17:00. Примечательно, что эту игру, вероятно, будет обслуживать бригада зарубежных арбитров.

Фото: Дастан Сатпаев, ФК "Кайрат"©, Алибек Касым, ФК "Актобе"©