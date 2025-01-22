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Отказ "Актобе" и слухи о Турции: Покатилов объяснил свой выбор

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Вратарь сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов рассказал о переходе в азербайджанский "Сабах", а также других вариантах карьеры, передают Vesti.kz.

- Стас, в первую очередь расскажите о переходе в "Сабах". Как появился вариант с клубом?

- Можно сказать, что весь декабрь и начало января я вел переговоры. Сначала были разговоры с "Актобе", но там не сложилось по причине того, что главный тренер предпочел другого вратаря. Уже чуть позже руководство "Сабаха" вышло на меня, и я начал вести с ними переговоры. Примерно за неделю мы пришли к общему пониманию и приняли решение о сотрудничестве, - рассказал он в интервью Sport+.

- Ранее были слухи об интересе к вам со стороны клубов из чемпионатов Турции и Литвы. Почему ваш выбор пал именно на Азербайджан?

- Если честно, то впервые от вас узнал, что был такой интерес. 

- В СМИ пишут, что "Сабах" вас арендовал? Получается, что у вас есть действующий контраст с "Тоболом"? 

- Нет, у меня закончился контракт с "Тоболом", и я перешел в "Сабах" в статусе свободного агента.

- Зимой была информация, что "Кайрат" хотел вас вернуть к себе. Были ли переговоры с алматинским клубом?

- Никто со мной не связывался и не звонил. Я не вел переговоры с "Кайратом".

Напомним, что Покатилов является воспитанником уральского "Акжайыка". Также защищал цвета "Актобе", "Кайрата" и карагандинского "Шахтера".

"Сабах" - серебряный (2022/23) и бронзовый призер (2023/24) азербайджанской премьер-лиги.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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