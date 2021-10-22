"От результата в Кубке зависит не только моя судьба". Адиев - о задачах "Шахтера", Омиртаеве и составе на матч с "Тоболом"

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему в ближайшем туре КПЛ его команда сыграет не основным составом, как он оценивает выступление карагандинцев по сезону и какова финансовая ситуация в клубе. Также российский специалист высказался об игре нападающего сборной Казахстана Оралхана Омиртаева.

- Магомед Мусаевич, появилась информация, что в предстоящем матче с "Тоболом" ваша команда выйдет далеко не в основном составе и это связано с ответной игрой против "Тараза" в Кубке. Это действительно так?

- Да, это связано с кубковым матчем. Это решение далось мне очень нелегко, поскольку мне как тренеру было крайне интересно сыграть с одним из лидеров чемпионата и проверить реальное соотношение сил, на каком уровне мы находимся по сравнению с "Тоболом". Но, к сожалению, учитывая график, конец сезона, кадровый ресурс, мы решили сыграть не оптимальным составом против "Тобола".

Изначально я просил руководителей нашего клуба чартер на 24 октября, чтобы мы могли в день игры слетать, а затем сразу же вернуться. Если бы такая возможность возникла, то мы однозначно сыграли бы оптимальным составом. Но, учитывая логистику, а это: утренний выезд в Нур-Султан - 2,5 часа дороги, ранний вылет, а потом обратный путь, в итоге мы вернулись бы только 25 октября вечером. Тогда у нас оставалась бы только одна тренировка перед важнейшей игрой с "Таразом". Поэтому я принял столь непростое решение.

- Вашу позицию можно понять. Но, с другой стороны, вы же осознаете, что облегчаете задачу "Тоболу", который ведет борьбу за чемпионский титул?

- Честно, я не озабочен задачами "Тобола", "Астаны", "Кайрата" - это сильные команды. У каждого клуба свои задачи, в частности, задачи в "Шахтере", поставленные передо мной, футболистами, - я исхожу из этого. И мое решение никак не зависело от того, упростим ли мы задачу "Тоболу".

- Правда ли, что сейчас перед вами четко обозначена цель со стороны руководства - завоевать Кубок Казахстана?

- Я не хотел бы делать громогласные заявления о победе в Кубке Казахстана. Конечно, я, как профессиональный тренер, как и любой тренер, хочу выигрывать титулы, в том числе Кубок Казахстана. Но мы так далеко не смотрим, сейчас поставлена задача пройти "Тараз" и выйти в полуфинал. Дальше будем смотреть, но сейчас мы сфокусированы на проходе в полуфинал.

- Зависит ли ваше будущее в "Шахтере" от результата в Кубке?

- Это однозначно, причем не только моя судьба, но и ряда футболистов. Но самое главное, от результата в Кубке зависит будущее футбольного клуба "Шахтер" в следующем сезоне. Чем успешнее мы сыграем в Кубке, тем больше понимания у нас будет относительно бюджета на будущий год и, соответственно, какие задачи клуб будет ставить перед собой.

- Ранее сообщалось, что у "Шахтера" есть долги перед игроками и тренерским штабом. Какова сейчас финансовая ситуация в клубе?

- Да, вы правы, есть определенные задержки, как и у многих клубов сейчас. Ситуация не критическая, но так или иначе неприятная. Опять же, учитывая такую нестабильную ситуацию, успешное выступление в Кубке Казахстана позволит клубу выйти из долговых обязательств как можно быстрее. Все взаимосвязано, поэтому мы постараемся сделать основной упор на Кубок.

- Осенью из "Шахтера" в сборную Казахстана был вызван Оралхан Омиртаев. Расскажите, какую вы работу с ним провели и что помогло ему прибавить?

- Не могу сказать, что он пришел к нам в разобранном состоянии, Оралхан был мотивирован тем, что он не получал игровой практики в "Тоболе". И эта доказательная база сыграла определяющую роль. Нам как тренерскому штабу было комфортно с ним работать, поскольку наша задача заключалась в том, чтобы направить человека в плане тактической гибкости и дать игровое время. Конечно, вера футболиста не появляется на ровном месте, это заслуга Оралхана в том, что он завоевал доверие тренерского штаба. Все это вкупе дает определенный результат, и мы рады, что он вызывается в национальную сборную.

- Если предварительно оценивать выступление "Шахтера" в чемпионате, что вам понравилось и над чем команде еще предстоит поработать?

- Выступление во второй части чемпионата я оцениваю как нормальное, не могу сказать, что оно хорошее, ведь мы хотели большего. Но мы много времени потеряли в перестроении команды, нам не хватило 3-4 тура, чтобы могли претендовать в чемпионате на более высокие места. Да, мы не проигрываем в чемпионате долгое время, есть положительная динамика, но, думаю, мы могли забраться выше в турнирной таблице, у нас есть для этого ресурсы, но дистанция чемпионата подходит к концу.

Работать есть над чем, мне как тренеру очевидно, что нам необходимо нарастить атакующий потенциал. Надеюсь, мы сможем сохранить нынешний костяк, а также добавить в группу атаки еще футболистов и претендовать на более высокие места в будущем сезоне. Ну и, конечно же, мы хотели бы, чтобы наша игра была выше, хотелось бы диктовать свои условия сопернику - в этом плане нам надо добавить в атакующих действиях.

Напомним, матч "Шахтера" с "Тоболом" состоится 24 октября в Костанае и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. На данный момент в борьбе за чемпионство "Тобол" бьется с "Астаной" и уступает всего один балл. "Астана" же в предпоследнем туре сыграет в Алматы с "Кайратом".

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport