"Ордабасы" забил в меньшинстве и отобрал очки у "Тобола"

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет в матче открыли гости - на 67-й минуте полузащитник Самат Жарынбетов вывел "Тобол" вперед.

На 79-й минуте "Ордабасы" остался в меньшинстве - красную карточку получил защитник Александр Клещенко. Однако это не смутило шымкентцев. За три минуты до завершения основного времени Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет и спас команду от поражения.

После этой игры "Тобол" с 22 очками остался на втором месте, отставая от лидирующей "Астаны" на семь очков. "Ордабасы" (15) идет седьмым.

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