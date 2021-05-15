"Ордабасы" забил в меньшинстве и отобрал очки у "Тобола"

Прервалась победная серия костанайцев.

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 18:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 11
Ордабасы - Тобол 1:1

Голы: Жарынбетов, 67 (0:1) ; Тунгышбаев, 87 (1:1)

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Турнирная таблица

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет в матче открыли гости - на 67-й минуте полузащитник Самат Жарынбетов вывел "Тобол" вперед.

На 79-й минуте "Ордабасы" остался в меньшинстве - красную карточку получил защитник Александр Клещенко. Однако это не смутило шымкентцев. За три минуты до завершения основного времени Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет и спас команду от поражения.

После этой игры "Тобол" с 22 очками остался на втором месте, отставая от лидирующей "Астаны" на семь очков. "Ордабасы" (15) идет седьмым.

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Метки:
Тобол ФК Ордабасы ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
1
Вчера 18:50
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