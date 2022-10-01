"Ордабасы" выиграл второй матч подряд и вошел в топ-4 КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Адильхан Добай и Одилбек Абдумажитов на 38-й и 90+5-й минутах соответственно.

Для южан данная победа стала второй подряд в чемпионате, что позволило им набрать 32 очка и подняться с шестого места на четвертое, а "нефтяники" с 28 баллами остались на восьмой позиции.

Следующую игру "Ордабасы" проведет на выезде с "Астаной" 9 октября, а "Атырау" в этот день на своем поле встретится с "Кайратом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 5 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 6 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →