"Ордабасы" усилится легионером из топ-клуба Румынии

Стало известно об усилении состава шымкентского "Ордабасы" этим летом, передают Vesti.kz.

По данным телеграм-канала Серый CARDINAL, новым игроком клуба станет бронзовый призер чемпионата Румынии - Михай Кэпэцина. 29-летний полузащитник ранее выступал за "Университатя Крайова", в составе которой провел более 120 матчей. Также он вызывался в молодежную сборную Румынии.

В минувшем сезоне "Университатя Крайова" заняла третье место.



Напомним, "Ордабасы" сыграет в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА против грузинского "Торпедо" из Кутаиси. Первый матч пройдет 10 июля в Грузии, ответный - 17 июля в Шымкенте.