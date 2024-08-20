"Ордабасы" столкнулся с препятствиями во время назначения нового тренера

Шымкентский "Ордабасы" рассматривает в качестве одного из основных кандидатов на должность главного тренера казахстанца Кайрата Нурдаулетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время тренирующий "Жетысу" Нурдаулетов не может покинуть свою команду, так как имеет действующий контракт. В то же время стоит добавить, что клуб из Талдыкоргана испытывает серьезные финансовые проблемы. Некоторые из футболистов уже покинули "семиреченцев" и перешли в другие клубы.

В случае, если "Ордабасы" окончательно остановит свой выбор на Нурдаулетове, то им придется договариваться о неустойке с "Жетысу".

Ранее белорусский тренер Александр Седнев объявил о своем уходе из "Ордабасы". Его команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, проиграв молдавскому "Петрокубу", а затем дважды проиграла армянскому "Пюнику" в Лиге конференций.