"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом

"Ордабасы" в Шымкенте переиграл "Тараз" и лишил конкурентов шансов возглавить таблицу в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 3:2. В первом тайме за "Ордабасы" забили Эльхан Астанов (с пенальти), Всеволод Садовский и Милен Гамаков (автогол).

Футболисты "Тараза" отыграли два мяча, когда отличились Жакып Кожамберды (пенальти) и Абылайхан Жумабек, но Алишер Сулей не реализовал пенальти и сорвал камбэк.

Этот результат позволил "Ордабасы" набрать 17 очков, а "Тараз" упустил шанс возглавить таблицу КПЛ (21 балл).

Добавим, ранее "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера" и поднялся по таблице в КПЛ.