"Ордабасы" сообщил о потере важного игрока перед стартом в еврокубках

ФК "Ордабасы" сообщил о травме молдавского защитника Виктора Мудрака, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он получил повреждение в матче 13-го тура КПЛ против "Окжетпеса" (1:0).

"К сожалению, в матче против "Окжетпеса" наш защитник получил травму правого колена. По итогам обследования было установлено, что поврежден правый боковой мениск. В ближайшие дни Виктору проведут операцию и начнется процесс восстановления", - пишет пресс-служба шымкентцев.



Отметим, что в текущем сезоне Мудрак провел девять матчей за "Ордабасы" в которых забил один гол.

Добавим, что 10 и 17 июля шымкентцы сыграют с кутаисским "Торпедо" в квалификации Лиги конференций.