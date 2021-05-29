"Ордабасы" не смог обыграть аутсайдера КПЛ. Жоао Пауло не забил пенальти

Шымкентский "Ордабасы" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" в матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шыменкет и завершилась со счетом 0:0. При этом на 57-й минуте лучший бомбардир "Ордабасы" Жоао Поуло не реализовал пенальти.

Таким образом, "Ордабасы" не может выиграть семь матчей (два поражения и пять ничьих) подряд, команда с 18 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице КПЛ. "Шахтер" (9) идет на предпоследнем, 13-м месте.

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