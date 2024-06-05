"Ордабасы" решил судьбу вратаря сборной Хорватии

Футбольный клуб "Ордабасы" официально объявил о досрочном прекращении срока аренды хорватского голкипера Карло Сентича, передают Vesti.kz.

Такое решение было принято из-за травмы вратаря в начале сезона и его невозможности участвовать в матчах команды.

Шымкентцы поблагодарили "Хайдук" из Сплита за сотрудничество и понимание в этой ситуации.

В карьере Сентича также были хорватский "Вараждин" и венгерский "Диошдьер".

С 2022-го вызывается в сборную Хорватии до 23 лет. Также привлекался в сборные других возрастов.