КПЛ
Вчера 18:56

"Ордабасы" решил избавиться от Исламхана и Тагыбергена

©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" в зимнее межсезонье существенно омолодит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в числе главных кандидатов на выход есть футболисты сборной Казахстана – Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген и бывший "сборник" Гафуржан Суюмбаев.

Вместо них "Ордабасы" планирует пригласить других, более амбициозных игроков национальной команды.

Руководство клуба и города не очень довольно выступлением команды в еврокубках и КПЛ. После поражения от "Тобола" и "Жениса" шымкентцы существенно ухудшили свои шансы на сохранение чемпионского титула.

В текущем сезоне КПЛ на счету 31-летнего Исламхана 18 матчей, один забитый гол и четыре голевые передачи. Асхат Тагыберген сыграл 22 матча, в которых забил два гола и сделал семь ассистов. Что касается 34-летнего Суюмбаева, то в 13 матчах чемпионата защитник сделал два ассиста.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →