"Ордабасы" решил избавиться от Исламхана и Тагыбергена

Шымкентский "Ордабасы" в зимнее межсезонье существенно омолодит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в числе главных кандидатов на выход есть футболисты сборной Казахстана – Бауыржан Исламхан, Асхат Тагыберген и бывший "сборник" Гафуржан Суюмбаев.

Вместо них "Ордабасы" планирует пригласить других, более амбициозных игроков национальной команды.

Руководство клуба и города не очень довольно выступлением команды в еврокубках и КПЛ. После поражения от "Тобола" и "Жениса" шымкентцы существенно ухудшили свои шансы на сохранение чемпионского титула.

В текущем сезоне КПЛ на счету 31-летнего Исламхана 18 матчей, один забитый гол и четыре голевые передачи. Асхат Тагыберген сыграл 22 матча, в которых забил два гола и сделал семь ассистов. Что касается 34-летнего Суюмбаева, то в 13 матчах чемпионата защитник сделал два ассиста.