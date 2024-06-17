В "Ордабасы" раскрыли трансферные планы перед Лигой чемпионов

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Сегодня 14:11
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Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о необходимости трансферов перед стартом в Лиге чемпионов-2024/25, передают Vesti.kz.

"Впереди у нас непростой этап. Ждем жеребьевку Лиги чемпионов. Нужно укрепиться, скорректировать план подготовки, провести ротацию состава. Например, сегодня были игроки, которые почти месяц не выходили на поле.

Не хватает вингеров? Не опасаюсь за эту позицию. Потому что есть игроки, которых мы можем перепрофилировать. Меня беспокоят другие позиции, поскольку сейчас некоторые футболисты у нас дублируют роли друг друга.

Позиция запасного вратаря? Ищем усиление и не скрываем этого. Мы уверены в Жомартове. Однако ищем вратаря для усиления конкуренции. Конечно, приоритет будет отдан казахстанскому футболисту", - приводит слова Седнева Meta-ratings.kz.

"Ордабасы" дебютирует в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Шымкентский клуб будет в числе "несеянных".

Ранее южане отказались от вратаря сборной Хорватии, подробности - тут.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Лига чемпионов Футбол КПЛ Футбольные трансферы

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