Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев высказался о необходимости трансферов перед стартом в Лиге чемпионов-2024/25, передают Vesti.kz.

"Впереди у нас непростой этап. Ждем жеребьевку Лиги чемпионов. Нужно укрепиться, скорректировать план подготовки, провести ротацию состава. Например, сегодня были игроки, которые почти месяц не выходили на поле.

Не хватает вингеров? Не опасаюсь за эту позицию. Потому что есть игроки, которых мы можем перепрофилировать. Меня беспокоят другие позиции, поскольку сейчас некоторые футболисты у нас дублируют роли друг друга.

Позиция запасного вратаря? Ищем усиление и не скрываем этого. Мы уверены в Жомартове. Однако ищем вратаря для усиления конкуренции. Конечно, приоритет будет отдан казахстанскому футболисту", - приводит слова Седнева Meta-ratings.kz.