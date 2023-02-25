"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков

"Ордабасы" объявил о подписании очередных новых футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, официально игроками шымкентского клуба стали:

- нападающий сборной Узбекистана и лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2022 Бобур Абдухоликов, его трансферная стоимость оценивается в миллион евро (данные Transfermarkt);

- защитник сборной Казахстана Сергей Малый;

- защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев;

- полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев;

- вратарь сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен.

Ранее "Ордабасы" объявил о контрактах с другими пятью футболистами.

За всеми трансферами в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Ордабасы" дома примет актауский "Каспий".