"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:15
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" объявил о подписании очередных новых футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, официально игроками шымкентского клуба стали:

- нападающий сборной Узбекистана и лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2022 Бобур Абдухоликов, его трансферная стоимость оценивается в миллион евро (данные Transfermarkt);

- защитник сборной Казахстана Сергей Малый;

- защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев;

- полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев;

- вратарь сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен.

Ранее "Ордабасы" объявил о контрактах с другими пятью футболистами.

За всеми трансферами в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Ордабасы" дома примет актауский "Каспий".

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Ордабасы ФК Футбольные трансферы

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