Экс-хавбек "Блэкберна" и сборники из Казахстана. "Ордабасы" объявил о контрактах с пятью футболистами

"Ордабасы" сообщил о подписании контрактов с пятью новыми футболистами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Состав шымкентского клуба пополнил cербский полузащитник Радосав Петрович. Он имеет богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. В его карьере были такие команды, как "Блэкберн", "Риу Аве", "Спортинг", "Динамо" (Киев), "Альмерия", "Реал Сарагоса", "Партизан", "Генчербирлиги".
Цвета южан будет защищать и хорватский полузащитник Бернардо Матич.
Соглашения достигнуты с нападающим сборной Казахстана Айбаром Жаксылыковым (до этого он играл за "Жетысу" и "Тобол") и другим игроком национальной команды Темирланом Ерлановым. Последний начинал карьеру в "Сункаре", а впоследствии выступал за "Восток", "Тобол" и "Актобе". В период 2016-2019 годов он уже играл за шымкентцев.
Сенегалец Мамаду Мбодж также официально представлен в качестве нового игрока "Ордабасы". Прежде был на контракте в "Нефтчи" (Баку), литовском "Жальгирисе", сербских "Напредаке" и "Црвене Звезде".
Сегодня, 25 февраля, "Ордабасы" поспорит с "Астаной" за Суперкубок Казахстана. Встреча пройдет на "Астана Арене" и начнется в 15:00 по местному времени. Трансляция будет доступна здесь.
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