"Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:54
©ФК "Ордабасы"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12

Ордабасы - Атырау 2:1

Голы:

Абдухоликов (Умаров), 25 (1:0); Малый (Жоржиньо - Барбоса), 30 (2:0); Эффионг, 49 (2:1)
Турнирная таблица →

"Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

По итогам первого тайма "Ордабасы" вел 2:0. Сначала на 25 минуте команду вывел вперед Бобур Абдухоликов. А на 30-й закрепил успех Сергей Малый.

Гости отыграли один мяч на 49 минуте усилиями Нсунгуси Эффионга.

Подробная статистика встречи доступна по этой ссылке

Набрав три очка, "Ордабасы" остался на втором место в КПЛ и не дал оторваться "Астане", идущей на первой строчке. Разрыв между командами все так же составляет три очка, при этом у шымкентцев две игры в запасе

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Ордабасы ФК Атырау ФК КПЛ

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