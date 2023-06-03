"Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ

"Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

По итогам первого тайма "Ордабасы" вел 2:0. Сначала на 25 минуте команду вывел вперед Бобур Абдухоликов. А на 30-й закрепил успех Сергей Малый.

Гости отыграли один мяч на 49 минуте усилиями Нсунгуси Эффионга.

Подробная статистика встречи доступна по этой ссылке.

Набрав три очка, "Ордабасы" остался на втором место в КПЛ и не дал оторваться "Астане", идущей на первой строчке. Разрыв между командами все так же составляет три очка, при этом у шымкентцев две игры в запасе

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →