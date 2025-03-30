КПЛ
Вчера 19:06

"Ордабасы" оставили на последнем месте в КПЛ

©ФК "Кызыл-Жар"

Шымкентский "Ордабасы" и петропавловский "Кызыл-Жар" сыграли в матче третьего тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

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Встреча в Туркестане, где шымкентцы пока принимают своих соперников завершилась со счетом 0:0. При этом команды имели ряд возможностей для гола.

Таким образом, шымкентцы и петропавловцы остаются без побед в КПЛ-2025. Более того "Ордабасы", еще не забил ни одного гола в этом сезоне. Шымкентцы до этого сыграли вничью с "Актобе" (0:0) и разгромно уступили "Кайрату" (0:4).

"Кызыл-Жар" сыграл вничью с "Жетысу" (1:1) и проиграл "Астане" (0:2).

У обоих клубов по два балла. "Кызыл-Жар" идет на 11 месте, а "Ордабасы" замыкает таблицу КПЛ.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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