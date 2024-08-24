"Ордабасы" определился с новым главным тренером

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" назвал тренера, который возглавит "Ордабасы" в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

По информации источника шымкентский клуб возглавит 45-летний Кирилл Кекер. Это произойдет после матча 18-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Актобе". Встреча состоится 25 августа.

По информации этого же источника "Ордабасы" к игре с "Актобе" будет готовить ассистент Александр Кучма.

Напомним, Седнев покинул "Ордабасы" после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Добавим, что Кекер ранее тренировал "Кайрат". По ходу текущего сезона он покинул свой пост в алматинском клубе.