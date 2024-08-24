"Ордабасы" определился с новым главным тренером

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 07:40
©ФК "Ордабасы"

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" назвал тренера, который возглавит "Ордабасы" в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

По информации источника шымкентский клуб возглавит 45-летний Кирилл Кекер. Это произойдет после матча 18-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Актобе". Встреча состоится 25 августа.

По информации этого же источника "Ордабасы" к игре с "Актобе" будет готовить ассистент Александр Кучма.

Напомним, Седнев покинул "Ордабасы" после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Добавим, что Кекер ранее тренировал "Кайрат". По ходу текущего сезона он покинул свой пост в алматинском клубе.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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