"Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана

Шымкентский "Ордабасы" выступил с официальным заявлением о снятии трансферного бана.

Как ранее сообщали Vesti.kz, ранее вечером клуб получил уведомление от ФИФА о снятии запрета на регистрацию новых игроков и тут же занялся включением в заявку на сезон футболистов, которые пришли в зимнее трансферное окно.

За последний месяц "Ордабасы" подписал большое количество именитых игроков сборной Казахстана - Бауыржана Исламхана, Гафуржана Суюмбаева, Асхата Тагыбергена, Темирлана Ерланова и Сергея Малого. Также команду пополнили легионеры - форвард сборной Узбекистана Бобур Абдухоликов, сенегальский защитник Мамаду Мбодж и бывший игрок сборной Сербии Радосав Петрович.

Завтра, 25 февраля "Ордабасы" сыграет на "Астана Арене" с "Астаной" в матче за Суперкубок Казахстана. И сделать это сможет оптимальным составом.

Пресс-служба клуба опубликовала креативное видео, чтобы сообщить такую новость.

"Официально: с "Ордабасы" снят трансферный бан и команда может заявлять новичков!" - гласит заявление.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →