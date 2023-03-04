"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана

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Сегодня 15:55 Комментарии 2
©ФК "Ордабасы"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 1

Ордабасы - Каспий 3:1

Голы:

Исламхан, 16 (1:0); Тагыберген, 49 (2:0); Абдухоликов (Петрович), 66 (3:0); Панцулая (Бриджидо), 71 (3:1)
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Сегодня, 4 марта, стартовал новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче КПЛ-2023 встречались "Ордабасы" и "Каспий". Встреча прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 16-й минуте "Ордабасы" вывел вперед вернувшийся после дисквалификации Бауыржан Исламхан. Он стал автором первого гола КПЛ-2023.

На 49-й минуте закрепил успех Асхат Тагыберген

А довершил разгром актауского клуба новичок из Узбекистана Бобур Абухоликов

У "Каспия" же один гол отыграл Георгий Панцулая на 71-й минуте.

При этом концовку матча шымкентский клуб доигрывал вдесятером - на 81-й минуте красную карточку заработал Сергей Малый. 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь

Отметим, что сегодня проходят еще три матча. Посмотреть прямую трансляцию можно по этой ссылке. В воскресенье, 5 марта, пройдут оставшиеся игры первого тура КПЛ-2023.

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Ордабасы ФК Каспий КПЛ
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