"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана

Сегодня, 4 марта, стартовал новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче КПЛ-2023 встречались "Ордабасы" и "Каспий". Встреча прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 16-й минуте "Ордабасы" вывел вперед вернувшийся после дисквалификации Бауыржан Исламхан. Он стал автором первого гола КПЛ-2023.

На 49-й минуте закрепил успех Асхат Тагыберген.

А довершил разгром актауского клуба новичок из Узбекистана Бобур Абухоликов.

У "Каспия" же один гол отыграл Георгий Панцулая на 71-й минуте.

При этом концовку матча шымкентский клуб доигрывал вдесятером - на 81-й минуте красную карточку заработал Сергей Малый.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Отметим, что сегодня проходят еще три матча. Посмотреть прямую трансляцию можно по этой ссылке. В воскресенье, 5 марта, пройдут оставшиеся игры первого тура КПЛ-2023.