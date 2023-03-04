"Ордабасы" одержал победу в первом матче КПЛ-2023 с удалением и дебютным голом Исламхана

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 1
Голы:Исламхан, 16 (1:0); Тагыберген, 49 (2:0); Абдухоликов (Петрович), 66 (3:0); Панцулая (Бриджидо), 71 (3:1)
Сегодня, 4 марта, стартовал новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом матче КПЛ-2023 встречались "Ордабасы" и "Каспий". Встреча прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
На 16-й минуте "Ордабасы" вывел вперед вернувшийся после дисквалификации Бауыржан Исламхан. Он стал автором первого гола КПЛ-2023.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Отметим, что сегодня проходят еще три матча. Посмотреть прямую трансляцию можно по этой ссылке. В воскресенье, 5 марта, пройдут оставшиеся игры первого тура КПЛ-2023.