Полузащитник и бывший капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Розыгрыш нового сезона футбольного чемпионата стартовал сегодня, 4 марта.
Исламхан вышел на поле в стартовом составе "Ордабасы", с которым официально подписал контракт 1 марта.
Шымкентский клуб принимает сегодня "Каспий" из Актау. Исламхан забил гол на 16-й минуте, выведя свою команду вперед.
Напомним, что ранее Исламхан отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока "Аль-Айна" в декабре 2020-го. Тогда его уличили в употреблении запрещенного препарата. Доказать свою невиновность игрок не смог.
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