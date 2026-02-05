КПЛ
Сегодня 18:44

"Ордабасы" объявил о контракте с новым нападающим из Европы

©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" объявил о подписании контракта с 26-летним болгарским центральным нападающим Димитаром Митковым, передают Vesti.kz.

За свою профессиональную карьеру Митков выступал за болгарские клубы "Лудогорец", "ЦСКА 1948", "Локомотив" (София), "Спартак" (Варна) и "Ботев". Форвард также играл за казанский "Рубин" и таджикский "Истиклол".

В 2021 году Митков вызывался в молодёжную сборную Болгарии и провёл за неё четыре матча.

 Профиль игрока:

• Полное имя: Димитар Георгиев Митков
• Дата рождения: 27.01.2000
• Гражданство: Болгария
• Игровая позиция: Центральный нападающий
• Рост: 191 см


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →