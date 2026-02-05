"Ордабасы" объявил о контракте с новым нападающим из Европы

"Ордабасы" объявил о подписании контракта с 26-летним болгарским центральным нападающим Димитаром Митковым, передают Vesti.kz.

За свою профессиональную карьеру Митков выступал за болгарские клубы "Лудогорец", "ЦСКА 1948", "Локомотив" (София), "Спартак" (Варна) и "Ботев". Форвард также играл за казанский "Рубин" и таджикский "Истиклол".

В 2021 году Митков вызывался в молодёжную сборную Болгарии и провёл за неё четыре матча.

Профиль игрока:

• Полное имя: Димитар Георгиев Митков

• Дата рождения: 27.01.2000

• Гражданство: Болгария

• Игровая позиция: Центральный нападающий

• Рост: 191 см