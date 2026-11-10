"Ордабасы" нужно искать нового форварда. А как же Йонсен?

35-летний Бьорн Йонсен стал главной звездой сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Экс-форвард сборной Норвегии дал такую результативность, от которой уже давно отвыкли местные любители футбола. При этом корреспондент Vesti.kz считает, что команде всё равно нужно усиление в линии нападения.

Йонсен присоединился к команде в июне. Как стало известно позже, большую роль в этом сыграл тренер шымкентцев Андрей Мартин, который убеждал и практически обещал Бьорну совместный успех. В итоге скандинавский нападающий согласился и не прогадал: он был признан КФФ лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим форвардом сезона, завоевал золото КПЛ и Кубка Казахстана, оформил 17+4 в 20 матчах во всех турнирах.





Йонсен был прекрасен, но новый форвард нужен

"Ордабасы" провёл отличный сезон, лучший в своей истории, а Йонсен стал одним из главных двигателей шымкентцев. Плюс ко всему он показал классную реализацию, забивая в среднем с каждого пятого удара.

Но есть несколько причин, почему "Ордабасы" необходимо задуматься над усилением атаки. Ему уже 35, он входит в десятку самых возрастных легионеров премьер-лиги. При этом команда пробилась в Лигу чемпионов, а это значит, что руководство шымкентцев постарается слепить ещё более боеспособный коллектив на следующий год.



У Йонсена есть еврокубковый опыт (16 матчей и шесть голов), но возраст говорит о том, что ему нужен сильный конкурент по позиции, чтобы шымкентцы не зависели от высокорослого и немолодого норвежца.

Он выдал самый результативный сезон в карьере, исходя из того, что по системе "гол+пас" очков набрал больше, чем количество сыгранных встреч. Но нужно понимать, что это цифры на уровне КПЛ, а в следующем году акцент будет на успех на евроарене.

В прошлом Йонсен уже забивал много в отдельных сезонах. К примеру, в 2017/18 он наколотил 19 голов в 34 матчах чемпионата Нидерландов, но в следующем сезоне, уехав на повышение в "АЗ Алкмаар", не смог подтвердить цифры - всего шесть голов за сезон. Два сильных сезона подряд в одном чемпионате он провёл только в Грузии, прямо перед переездом в Казахстан: 23 гола в 34 матчах сезона 2023/24, а затем 21 гол в 34 матчах кампании 2024/25. Но и эта лига не входит в число самых топовых.





От него нельзя избавляться, но конкурент ему нужен

Здесь нет речи о том, что с Йонсеном нужно прощаться. Это было бы максимально глупо. Здесь мы говорим лишь о том, что ему нужна плюс-минус равнозначная замена, с хорошим голевым чутьём, который не растеряется в еврокубках.

Йонсен не только возрастной форвард, но и человек, который проходил через тяжёлые травмы. В 2022-м он пропустил большую часть года из-за травмы и операции на ноге. Поэтому перестраховаться "Ордабасы" точно нужно.

В этом сезоне сменщиком Йонсена был и Эвертон Мораес, и профильный вингер Эльхан Астанов, и молодые братья-близнецы Магжан и Биржан Токтыбай. Разница в классе между основным форвардом и альтернативными вариантами была очень велика.



С учётом того, что лимит на легионеров будет ужесточён и общее количество иностранцев в заявке на сезон не должно превышать девять человек, "Ордабасы" точно придётся расстаться с Эвертоном. За два года он провёл 60 матчей в составе "Ордабасы", забив 11 голов и сделав семь ассистов. Но этого точно недостаточно.

Поэтому перед селекционерами будет стоять несколько важных задач, а одной из них будет поиск забивного форварда, который сможет усилить атаку команды на острие, где пока в одиночестве солирует Бьорн.



Отметим, что ранее сообщалось о возможном первом трансфере "Ордабасы" в зимнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, к команде присоединится бывший вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк.

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